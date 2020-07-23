CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

CHP Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 25-26 Temmuz'da yapılacak kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesinin 'isabetli bir tarih' olmadığını söyledi.

Yarman, onur üyelerinin kurultaya katılmasına izin verilmemesini de eleştirerek "Onur üyeleri dışarıda bırakılarak kurultayın toplanmak istenmiş olması hukuksuzdur" dedi.



Yarman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü CHP’yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım. Çizgisinden saptığını izlediğimiz CHP’yi tekrar toplumun CHP’si, toplumun reçetesi, toplumun önderi ve özlemlerin sahibi kılmak için buradayım.

Kurultay, toplum sağlığı açısından isabetli bir zamanda yapılmıyor. Pandemi henüz geçmiş değil. Kurultay, tüzüğümüz imkân bahşettiği halde bir yıla kadar önlenebilecekken yapılmadı. Ayrıca, hukuksuz bir şekilde toplanma kararı aldı. Ben bir onur üyesiyim ama bu kurultay onur üyeleri dışarıda bırakılmak istenerek toplanmaya girişildi. Örneğin, İç Anadolu veya Trakya’dan gelen delegelerimizi dışarıda bırakarak toplanması gibi bir anlam ifade ettiğini dikkatinize taşımak istiyorum. Onur üyeleri kurultayda söz sahibidir, oy sahibi değillerdir ama fikir beyan etmek durumundadırlar. Yön verirler, öneri getirirler, tartışırlar yani kurultayın fikri omurgasını teşkil ederler. Onur üyeleri dışarıda bırakılarak kurultayın toplanmak istenmiş olması hukuksuzdur. Eğer bu partinin namusunu bize emanet ederlerse pazartesi gününden sonra tarih başka türlü akmaya başlayacaktır.

İktidar ciddi tehdit altında, biz ona maalesef çanak tutuyoruz. Ben öyle görüyorum. Bölgedeki enerji savaşlarını anlamadan, Yeni Osmanlıcığı anlamadan, Büyük Orta Doğu projesini anlamadan, Türkiye’nin ve bölgenin nasıl dizayn edilmek istendiğini anlamadan bu günlerimizi anlayamayız. Pazartesi gününden itibaren bu adama (Atatürk'e) layık bir CHP olsun istiyorlarsa görevi almaya hazırız. Çok donanımlıyız."