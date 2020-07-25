CHP Kurultayı'nda tek aday Kemal Kılıçdaroğlu

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:10

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak seçime giriyor. Genel Başkanlığına aday olacağını duyuran PM üyesi İlhan Cihaner ile Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı yeterli delege desteğini bulamadı.

Divan Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genel başkanlığa aday olabilmek için imza yeterliğinin sadece mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplayabildiğini açıkladı.

Genel Başkanlığına aday olacağını duyuran PM üyesi İlhan Cihaner ile Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı yeterli delege desteğini bulamadı.

PM listesine aday olanların bugün 17.00-19.00 saatleri arasında, yarında 08.00-10.00 saatleri arasında adaylık başvrularanı Divan Başkanlığına yapması istendi.