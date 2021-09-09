CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi:

09 Eylül 2021 Perşembe, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Cihan Paçacı’nın kendisine ilişkin “Tekil konuşuyor” sözleriyle alevlenen “ittifakta çatlak” tartışmalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. “İttifakta sorun yok” diyen CHP lideri, “Havuz medyası Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kazanacağını biliyor, acaba biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Cihan Paçacı’nın sözlerini sorduğum CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Ama onun dışında her partinin kendi düşüncesi var. Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir konuda ortaklaşırsak yine ortak seslendiririz...” dedi. Kılıçdaroğlu, son günlerde sıkça kullandığı “ben” vurgusunun altında da bu sebebin yattığını söyledi. İttifakı oluşturan partilerden birinin genel başkanının tüm partiler adına konuşmasının doğru olmadığını belirten CHP lideri, “Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Bu saygısızlık olur. Ortaklaştığımız konularda, elbette ortak ses çıkarmalıyız. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Kaldı ki bu konularda, parti içerisinde yürütülen çalışmaların yanı sıra, ittifakta bulunan partiler ile de temas halindeyiz” diye konuştu.

CHP lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmediğini sorduğumuzda, “Görüşüyoruz, Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok” yanıtını verdi.

‘IRAK’A DA GİDECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu, büyük tartışma yaratan CHP heyetinin Barzani ziyaretini de şöyle değerlendirdi: “Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Dolayısıyla Ortadoğu’da terörü bitirmek istiyoruz. Ortadoğu’ya barışı ve huzuru getirmek istiyoruz. ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kurmak niyetindeyiz. Ortadoğu’da kavganın ve terörün biteceği, barışın tesis edileceği bir atmosferi yaratacağız. Bu görüşmelerin temel hedefi bu. Biz sadece bölgesel Kürt yönetimiyle değil, Türkmenlerle de görüştük. Ezidilerle de görüştük. Bölgeye barışı sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık. Seçimden sonra Irak’a da gideceğiz.”











