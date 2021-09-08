Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a gümrük yanıtı: "Bitirmeye yeminli"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alanında gümrük vergilerini sıfırlamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alanında gümrük vergilerini sıfırlama kararına tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız." diye belirtti.
Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 8, 2021
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı kararı ile nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacağı açıklanmıştı.
Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de yüzde 11'den yüzde 6'ya çekilmişti.
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