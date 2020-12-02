CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri muhtarlar toplantısında konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısında yaptığı konuşmada "Ordumuz ve Katar" açıklamalarına devam etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in açıklamaları sonrası tekrar konuşan Kılıçdaroğlu, "Ordunun hakkını hukukunu kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak?" diye konuştu.
Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar:
TANRIKULU'NA YÖNELİK MANİPÜLASYON
Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenaze törenidir. O cenaze törenine bütün siyasi partilerden katılım var. Photoshop yapılıyor, tabutun başına terör örgütünün bayrağı konuyor ve yayınlanıyor. Bu konuda faili aramak için davalar açıldı. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır Baro Başkanlığı yaparken en açık şekilde teröre karşıyız diye açıklama yapan kişidir.
TEFECİYE DİLENENE MİLLİYETÇİ DEMEM
Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Eğer 21. yüzyılın Türkiye'si Londra'daki bir avuç tefeciye para dileniyorsa ben o yöneticilerin hiçbirisine milliyetçi diyemem. Başkasına el avuç alan emir alır. 18 yılda 187 milyar dolar faiz ödemişseniz hepimizin düşünmesi lazım.
İhaleyi neden dolarla yapıyorsunuz? Hani milliyetçiydik, yerliydik? Yarın ihtilaf çıktı diyelim, dava nerede görülecek? Londra mahkemelerinde...
MUSTAFA KEMAL'İN ORDUSUNU KİM SAVUNACAK?
Değeri 20 milyar dolar Tank Palet fabrikasının. Fabrika ordunun. 20 milyar dolarlık ordunun Tank Palet fabrikası Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi bilen var mı? 0 dolar. 1 dolar dahi almadılar. Ordunun hakkını hukukunu kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? İki kurumun siyasete bulaşmaması lazım. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı.
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