Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:59

Başarır’ın bir televizyon kanalında Tank Palet Fabrikası’nın kastederek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadelerini sonrası Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerine Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerinin yer aldığı videoda, Erdoğan'ın 14 Ocak 2000’de Avusturalya’nın SBS Radyosu’na verdiği mülakatta söylediği iddia edilen “Sayın Öcalan düşüncelerinin değil aldığı kellelerin hesabını veriyor” ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoya "Sen kim, ordu Kim?" notunu düştü.