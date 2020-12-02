Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir televizyon kanalında Tank Palet Fabrikası’nın kastederek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadelerini sonrası başlayan tartışma üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
Başarır’ın bir televizyon kanalında Tank Palet Fabrikası’nın kastederek “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadelerini sonrası Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerine Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerinin yer aldığı videoda, Erdoğan'ın 14 Ocak 2000’de Avusturalya’nın SBS Radyosu’na verdiği mülakatta söylediği iddia edilen “Sayın Öcalan düşüncelerinin değil aldığı kellelerin hesabını veriyor” ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoya "Sen kim, ordu Kim?" notunu düştü.
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