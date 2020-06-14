CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Bingöl mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 18 kişinin de yaralandığı açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem nedeniyle göçük altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
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