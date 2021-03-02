CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

02 Mart 2021 Salı, 13:31

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz. Birileri gibi belli çevrelere kaynak aktarmıyoruz. Birileri gibi İstanbul'da kupon arsa varsa bana sormadan satmayın demiyoruz. Bütün arzumuz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın.

Şubat ayında Aksaray'a gittik. Kanaat önderleriyle büyük bir toplantı yaptık. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek hepimizin görevidir. Niğde-Ulukışla-Aksaray demiryolundan şikayet ettiler. Yıllar yılı bir türlü gerçekleşmedi. Kanal İstanbulla uğraşacağına yapsana bu demiryolunu. Anadolu'ya bir yüzünü çevir bak bakalım. Anadolu'daki rant İstanbul'daki kadar olmadığı için Anadolu'yu gözden çıkarmışlar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ek kadroda çalışan personelin ciddi sorunlar var. Bunun grup toplantısı boyutlarını aştığını gördüm. Metni vereceğim bunu mutlaka gündeme getirin. Sözleşme imzalanmazsa kapı dışarı olacaklar. Özlük hakları yetersiz. Bunları meclis araştırmasında dile getirin.

71 ilde patates üreticimiz var. Özellikle Niğde ve Nevşehir bu konuda çok önemli iki ilimiz. Ekim-Kasım ayında hasatlar yapıldı, patatesler toplandı. Tüccar tarlada maliyeti 1 lira olan patatesi 60 kuruşa bile almadı. Dolayısıyla bunlar aldılar mallarını depoladılar. Şu anda patates üreticisi 4 aydır ürünlerini depoda tutuyor. 400-500 bin ton civarında sadece Nevşehir ve Kırşehir'de patates üreticisinin beklentisi var. Bu kadar ürünü acaba birisi gelip satın alacak mı diye. Toprak Mahsülleri Ofisi diye bir kurumumuz var. Sözde çiftçinin kara gün dostudur diye yazar.

Tarım Kredi Kooperatifi diye bir kooperatif var ve bunların bir yönetimi var, birden fazla yerden maaş alıyorlar. Hadi ondan vazgeçtik, bari şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum ama onların talebi üzerine tekrar dile getirdim. Eğer patatesinizi bu hükümet almaz da, onlar depolarda çürürse kesinlike sandığa gittiğiniz zaman bu konuda gerekli dersi siyasi iktidara vermek zorundasınız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM TARTIŞMASI

Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocukları kobay olarak kullanan iktidara ders verme zamanı gelmiştir. Önümüzdeki seçimlerde çocuklarınız için bu iktidara ders verin.

Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitim sınıf atlatır. Sanatta, kültürde, bilimde her alanda ileriye gitmiş oluruz. Nasıl anne babalar fedakarlık yapıyorsa iktidarın da yapması gerekir. Kanal İstanbul'da inat edeceğine eğitimde et.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 107 bin öğretmen açığı var. 20 bin atandı. Emekli olanlarla beraber açık büyüyor. Sayıştay raporuna göre ise 138 bin 393 öğretmen açığı var. 2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya erişemedi. Nasıl sınav yapacaksınız? 6 milyon öğrenci ise EBA'yı etkin kullanamadı. Hiçbir okulda kadrolu tek bir temizlik görevlisi bile yok. Dışarda milyonlar işsiz. Bütün okullara bir tane kadrolu temizlik görevlisi atayın. Bunu dahi yapmıyorlar.

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