CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'trollere' fotoğraflı yanıt

03 Haziran 2021 Perşembe, 20:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı ederken ve çay içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Saray'ın trolleri 'Kılıçdaroğlu yapmıştır' derken ben..." dedi.

Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan sosyal medya trollerine, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Köylülerle birlikte bu sabah yaptığı kahvaltıdan ve yurttaşlarla birlikte çay içtiği anları gösteren fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Saray'ın trolleri "Kılıçdaroğlu yapmıştır" derken ben..." mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde: