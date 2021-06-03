CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'trollere' fotoğraflı yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı ederken ve çay içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Saray'ın trolleri 'Kılıçdaroğlu yapmıştır' derken ben..." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı ederken ve çay içerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Saray'ın trolleri 'Kılıçdaroğlu yapmıştır' derken ben..." dedi.
Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan sosyal medya trollerine, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Köylülerle birlikte bu sabah yaptığı kahvaltıdan ve yurttaşlarla birlikte çay içtiği anları gösteren fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Saray'ın trolleri "Kılıçdaroğlu yapmıştır" derken ben..." mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Saray'ın trolleri "Kılıçdaroğlu yapmıştır" derken ben... pic.twitter.com/6lp88wLu6x— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 3, 2021
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