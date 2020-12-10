CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylıkla ilgili çıkışı İYİ Parti kulislerinde değerlendirildi: Cumhur İttifakı’nı boşa çıkarmak için

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP’li milletvekillerine “Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz” çıkışı, siyasi kulislerde tartışılmaya devam ederken, Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti de 2023’teki seçimlerde “Genel Başkan Meral Akşener etrafında birleşilmesini” istiyor.

Akşener’in 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olduğuna dikkat çekilirken, “CHP’nin Muharrem İnce’yi göstermesiyle birlikte o seçimlerde Millet İttifakı’nın başarı sağlayamadığı” ifade ediliyor.

Bu nedenle bir sonraki seçimde ittifakın “Akşener etrafında birleşmesinin, merkez sağ seçmenin tercihi açısından daha önemli olacağına” işaret edilirken, Akşener’in ise “Adaylık konusunda parti teşkilatı ve tabanın isteğine göre hareket edebileceği” konuşuluyor. Bir önceki seçimlerde aday olan Akşener’in yeniden aday olmak isteyip istemeyeceği tartışılırken, parti yetkilileri ise “Akşener’i yeniden aday görmek istediklerini ve devleti yönetecek kadroya İYİ Parti’nin sahip olduğuna” işaret ediyorlar.

İYİ Parti’de, Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, “Cumhur İttifakı’nı boşa çıkarmak için yapılan bir açıklama” olarak nitelendirilirken, gelecek seçimlerde “Kılıçdaroğlu’nun yeniden bir CHP’li ismi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebileceği” de ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusuna “Mesele aday olup olmamak değil, mesele Türkiye’yi yönetebilmek. Türkiye’nin ciddi sorunları var ve ana muhalefet bu sorunlara duyarsız değildir” şeklinde yaklaştığı İYİ Parti kulislerinde konuşulurken, Akşener’in yeniden Cumhurbaşkanlığı’na adaylığını koyması durumunda, “CHP’nin de bu adaylığa destek vereceği” düşünülüyor.

İYİ Parti’de “Akşener’in önceliği Türkiye’dir. Bu nedenle o gün geldiğinde Millet İttifakı’nın bileşenleriyle bir araya gelinip, mutlaka konuşulur. Ancak Akşener, Türkiye’yi kucaklayabilecek, her kesime hitap edebilecek bir isim. O nedenle Millet İttifakı bileşenleri bu seçeneği de masaya yatıracaktır” yorumları yapılıyor.