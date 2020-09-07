CHP lideri 'Millet' için yazdı: Tarımın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:24

Partisinin resmi dijital dergisi 'Millet'in yeni sayısı için bir sunul yazısı kaleme alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarım sektörü; AKP ve saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir... Cumhuriyet’in kuruluşunda, kalkınmanın temeli olan tarımın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE YETERLİ VE DENGELİ GIDAYA ULAŞMAK ZORLAŞMAKTA"

Kılıçdaroğlu, tarım konusunu ele aldığı yazısında, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya; Covid-19 pandemisi ile gıda egemenliği, gıda güvenliği ve buna bağlı olarak da tarımın toplumlar için hayati önemde olduğunun tekrar farkına vardı. Birleşmiş Milletler Dünya ve Gıda Örgütüne göre dünyada 690 milyon insan açlıkla mücadele etmektedir. Sadece 2020 yılında 130 milyon insanın, Covid-19 salgınından dolayı açlıkla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir. Ülkemizde de yaşanan salgın, küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarının plansız kullanımı, artan nüfus, amaç dışı toprak kullanımı ve gelir eşitsizliği gibi nedenlerden dolayı, insanların yeterli ve dengeli gıdaya ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır. AKP ve Saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar sonucu, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma gelmiştir.”

AKP, TARIMDA ÜLKEMİZİ İTHALATÇI BİR KONUMA GETİRDİ

“Bunun sonucu çiftçi tarımdan kopmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarım toprakları atıl kalmakta, kırsal boşalmakta ve dışa bağımlı bir tarımsal yapı ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşunda, kalkınmanın temeli ve lokomotifi olan tarımın ve kırsal yaşamın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz.

Ülkemiz coğrafyasının dört mevsim iklimi, verimli toprağı ile halkının gıda egemenliğini, gıda güvenliğini sağlayacak, tarımsal üretimi yapacak, çiftçisinin yaşam koşullarını iyileştirecek her türlü olanaklara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu inançla akıl ve bilimin yolunda, emeğini ve alın terini ortaya koyan çiftçimiz desteklendiğinde, halkımızın gıda ihtiyacının yanında dünyadaki dezavantajlı toplulukları da doyuracak ve de önemli bir dışsatımcı ülke olacak bir tarımsal üretim yapacağını biliyoruz. CHP iktidarında çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alacak ve hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Yeniden diyoruz ki Türkiye’nin gerçek efendisi üretici olan çiftçilerimizdir.”



