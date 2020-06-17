CHP liderinden Gezmiş için başsağlığı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:22

Türkiye sosyalist hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in yaşamını yitiren kardeşi Hamdi Gezmiş için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



"68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kitaplarını emanet ettiği kardeşi Hamdi Gezmiş'e Allah'tan rahmet, değerli Gezmiş ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."



