CHP liderinden Gezmiş için başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Hamdi Gezmiş için başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye sosyalist hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in yaşamını yitiren kardeşi Hamdi Gezmiş için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in kitaplarını emanet ettiği kardeşi Hamdi Gezmiş'e Allah'tan rahmet, değerli Gezmiş ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."
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