17 Haziran 2020 Çarşamba, 10:33

Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, yaşamını yitirdi.

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçtiğimiz Mart ayında beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Haberi, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bora Gezmiş, “Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz” ifadesini kullanmıştı.

Deniz Gezmiş Vakfı’ndan yapılan açıklamada ise “Vakfımızın Başkan Yardımcısı Hamdi Gezmiş, geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle şu an yoğun bakımdadır. Ailemizin bekleyişi sürecinde göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz” denilmişti.

Tedavi sürecinin ardından, Hamdi Gezmiş'in yaşamını yitirdiğini abisi Bora Gezmiş, sosyal medya hesabından duyurdu. Hamdi Gezmiş'in cenaze töreniyle ilgili daha sonra bilgi verileceği bildirildi.

DENİZ'İN VASİYETİNDEKİ KARDEŞİ

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş'in bilim adamı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (...) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” satırlarını yazmıştı.



