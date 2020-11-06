CHP, Meclis'i acil toplantıya çağırdı

06 Kasım 2020 Cuma, 14:17

CHP, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesini ilgilendiren depreme dayanıksız, riskli, çürük binalar konusunun ele alınarak çözüm önerilerinin ortaya konulması, gerekli adımların acilen atılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nda acilen Genel Görüşme açılmasını talep etti.

“DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR” GERÇEĞİYLE TEKRAR YÜZLEŞTİK

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ile milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde, Türkiye’nin aktif ve tehlikeli fay hatları üzerinde yer aldığı hatırlatıldı. Merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıkları olan ve Bayraklı ilçesinde yıkıma yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin, “Deprem öldürmez, bina öldürür” gerçeğiyle toplumu tekrar yüzleştirdiğine dikkat çekildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılarak, çökerek 10’larca kişiye mezar olan, 100’lerce kişinin yaralanmasına neden olan binaların oturmaya elverişli olmadığı, yerel yönetimlerce depremin simgesi haline gelen binalara ilişkin çürük raporu hazırlandığı, ancak merkezi idarenin vaktinde gerekli adımları atmadığı yönündeki tartışmaların tüm hızıyla sürdüğünün belirtildiği gerekçede, “Mühendislik hatası, müteahhit hatası ile kontrol edenlerin, denetleyenlerin hatasının birleşmesiyle İzmir’de ortaya çıkan bina faciası, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi gözler önüne serdi” denildi.

BELEDİYELER İLE BAKANLIKLAR ARASINDA EŞGÜDÜM SAĞLANMALI

Belediyeler ile bakanlıklar, merkezi yönetim arasında eşgüdümü sağlayarak gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğinin vurgulandığı gerekçede, “Deprem yönetmeliğine uygun olmayan, kalitesiz inşaat malzemeleriyle yapılan, işyerini genişletmek için kolonları kesilen, miadını doldurmuş, çürük binaların tek tek tespit edilip, yıkılarak yeniden inşa edilmesi ya da güçlendirilmesi hayati derecededir” ifadelerine yer verildi.

Yeni bir felaket kapıyı çalmadan, depreme dayanıksız riskli bina konusunun Meclis gündemine alınarak bir Genel Görüşme açılmasının gerektiğinin altı çizildi.