CHP Milletvekili Kaboğlu: ‘2023 kader seçimi’
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, ''Cumhur İttifakı kazanırsa, cumhuriyet kutlamalarına ‘tek kişi yönetimini pekiştirecek Anayasa yolu’ damgasını vuracak” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına doğru, ‘demokratik cumhuriyet’ ve ‘tek kişi yönetimi’ yanlıları arasındaki ayrışma derinleşiyor. Haziran 2023’te seçimi demokratik muhalefet kazanırsa, Cumhuriyetin 100. yılı, ‘demokratik cumhuriyet” anlayışı ve anayasasına dönüş ruhu ile kutlanacak. Aksi durumda eğer Cumhur İttifakı kazanırsa, cumhuriyet kutlamalarına ‘tek kişi yönetimini pekiştirecek Anayasa yolu’ damgasını vuracak” dedi.
Kaboğlu şöyle konuştu: “anayasa, yasalar ve mahkeme kararları hiçe sayılarak ülke derin bir krizin içerisine sürüklendi. 2023, demokratik cumhuriyette refah içerisinde bir ikinci yüzyıl isteyenlerin kader seçimi olacak. Yüzyıllık cumhuriyet deneyiminin ilerletilmesi veya sona ermesi arasında bir tercih yapılacak.”
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