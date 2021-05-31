CHP Milletvekili Kasap: Günde ortalama 30 sağlıkta şiddet vakası yaşanıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 21:32

CHP Kütahya Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşandığını” açıkladı.

Covid-19 salgın süreciyle birlikte şiddet vakaların daha da arttığını belirten Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek “Önlem almak için daha ne kadar bekleyeceksiniz?” dedi.

Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender’in bir daha mesleğini yapamayabileceğinin ifade edildiğini söyleyen Kasap, TUS sınavına tabi olmadan almış olduğu puana göre hekim arkadaşın istediği branşta ihtisas yapabilmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığını harekete geçmeye çağırdı.

MEVCUT CEZALARLA ÇÖZÜM İMKÂNSIZ

Sağlıkta şiddet olgusuna, sadece mevcut cezalarla çözüm bulabilmenin imkansız olduğuna değinen CHP’li Kasap, bir dizi önlem almak için uygulanmaya konulması gereken tedbirler var diyerek şöyle dedi:

“Polikliniklerde ya da acil girişlerde muhakkak hasta ve hasta yakınının TC kimlik numarası kontrol edilerek daha önceden sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir şiddet olayına karışan kişinin önceden belirlenmesi ve buna göre yüksek güvenlik önlemlerinin arttırılacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (HBYS) Medula sistemi gibi tüm hastanelerde tek bir program altında faaliyet vermesinin sağlanması, bilgi akışının hızlanması gerekiyor.“

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap

NE OLMUŞTU?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana gelen olayda hasta Bayram Nargüner, ortopedi asistanı doktor Ertan İskender'e bıçakla saldırmıştı. Doktor İskender, saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alınmıştı. Bayram Nargüner, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.