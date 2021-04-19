CHP MYK iptal edildi; Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor

19 Nisan 2021 Pazartesi, 10:46

CHP’nin her pazartesi gerçekleştirilen MYK toplantısı iptal oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un cenaze törenine katılmak üzere İzmir’e hareket etti.

Bazı MYK üyelerinin de cenazeye katılmak için Ankara’dan İzmir’e gittiği öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 16.30’da Başkan Uygur için Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törene katılacak. 16.58’de ise Fatma Topalan Camisi’nde kılınacak cenaze namazına katılacak.