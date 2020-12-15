CHP MYK’de taciz iddiaları ele alındı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, iktidarın taciz iddialarını bir propaganda aracı olarak gündemde tuttuğu ifade edildi.
CHP içinde her türlü taciz iddiasıyla ilgili parti içi disiplin süreçlerinin yürütüldüğüne, ancak iktidarın tam tersi bir algı yaratmak istediğine dikkat çekildi.
Edinilen bilgiye göre, bazı MYK üyeleri parti içinde bundan sonra gündeme gelebilecek gerçek olsun olmasın bütün taciz iddialarının şeffaf bir şekilde belirlenecek bir heyet tarafından araştırılması gerektiği görüşünü bildirdi.
Böylece iktidarın kamuoyunda yaratmak istediği “CHP tacizcileri koruyor” algısının da önüne geçileceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda yaptığı kısa değerlendirmede, iktidarın CHP’yi yıpratmak ve gündemi değiştirmek için bu tür yollara başvurduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Kılıçdaroğlu’nun “Bu iftiralar biter, başka iftira atarlar. Bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ne yaparsa yapsınlar biz Türkiye’nin sorunlarına odaklanacağız” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.
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