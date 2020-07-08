CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 'Pişman olup eski haline getireceksiniz...'

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:45

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilip Perşembe günü Meclis genel kurulunda görüşülmesi beklenen ‘Çoklu Baro Sistemiyle’ ilgili Kanun Teklifinin komisyonda görüşülmesi sırasında AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.

Ülkede çözüm bekleyen dağ gibi sorunlar varken, iktidarın Barolarla ilgili olmayan bir sorun ürettiğini belirten Gürer, “Buraya yazın, birkaç yıl içinde pişmanlığınız oluşacak; seçim öncesi, kanunu yeniden eski hâline getireceksiniz” dedi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) ile ilgili düzenlemeyi de hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “HSYK ile oynadığınız süreç bu ülkede darbe yarattı. Barolarla ilgili bu düzenleme yeni bir bölücülük üretecektir. Yaptığınız tam bir akıl tutulmasıdır” uyarısında bulundu.

İKTİDAR SORUNLARI ÇÖZECEĞİ YERDE OLMAYAN SORUNLAR ÜRETİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de çözüm bekleyen onlarca sorunun bulunduğunu, ancak AKP iktidarının bu sorunların çözümü için çalışmak yerine, olmayan bir sorun üreterek, var olan sorunlara yenilerini eklemekle meşgul olduğunu ifade etti.

BU HIRS VE KİN NEDEN?

Çoklu Baro Sistemine karşı çıkan Baro Başkanlarının ‘savunma yürüyüşünde’ karşı karşıya kaldığı engellemeleri hatırlatan CHP Milletvekili Gürer, “İktidarın bu ülkenin savunması avukatlarına son bir ayda yaptığı zulmü tarih mutlaka yazacaktır.

Yürütmediniz, konuşturmadınız, dinlemediniz, ‘dediğim dedik’ dediniz, Meclisin kapısını dahi barikatla kapatıp tarihe kara bir leke olarak geçecek uygulamalar yaptınız. Keşke empati yapabilseniz ya da çoğu sizin de arkadaşınız baro başkanlarıyla orada konuşup taleplerini dinlemek için Komisyona davet etseydiniz. Bu hırs ve kin neden?” diye sordu.

HER SORUNU ÇÖZDÜNÜZ DE BİR ÇOKLU BARO MU KALDI

“Ülkenin her sorunu çözüldü, işçi, işsiz, çiftçi, esnaf, emekli, engelli hatta sanayicinin sorunu bitti de bir çoklu baromuz mu eksik kaldı?” diyerek, ilgili teklifini Adalet Komisyonu’na getirilmesini eleştiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kanun yapmada genel amaç sorun varsa çözüm içindir, olmayan bir sorunu ürettiniz.

Anayasa'nın 135'inci maddesine göre barolar kamu kurumu niteliğindedir, kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğidir. Baro üyesi olan avukatlar bu görevi ifa ederken meslek kurallarına uymak, meslek saygınlığına gölge düşürmemek zorundadır. Rekabet etmeme kuralı vardır, reklam yapamaz, tabelasını bile belirtilen kıstasların dışına çıkaramaz, avukatlık kutsal bir görevdir. Siz bu mesleği ve bu mesleğin birliğini dağıtmak ve bozmak için kanun teklifi getiriyorsunuz. Yargı sistemine kendi siyasi çizgi ve amacınıza raptettiniz” şeklinde konuştu.

BAROLARLA İLGİLİ DÜZENLEME BÖLÜCÜLÜK ÜRETİR

Önceki dönemlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısal düzenlemesiyle ilgili değişiklikleri de hatırlatan CHP Milletvekili Gürer, “Hâkimler ve Savcılar Kuruluyla oynadığınız süreç bu ülkede darbe yarattı. Barolarla ilgili bu düzenleme yeni bir bölücülük üretecektir.

Yaptığınız tam bir akıl tutulmasıdır. İşleyişinde sorun olmayan ve de 80 baro başkanının karşı olduğu bir düzenlemeden ne umuyorsunuz? Dört gündür -Cumartesi, Pazar dâhil- bu düzenleme Komisyonda devam ediyor. Bu kadar acil ve vahim durum nedir ki canımızı tehlikeye atarak böyle bir düzenlemeyi zorluyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ YENİDEN ESKİ HALİNE GETİRECEKSİNİZ

Çoklu Baro Sisteminin, teklifi getiren iktidarı da pişman edecek bir uygulama olacağını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

“Buraya yazın, birkaç yıl içinde pişmanlığınız oluşacak; seçim öncesi, kanunu yeniden eski hâline getireceksiniz çünkü bu yasa teklifiyle avukatlar mesleklerini icra edemez hâle gelecekler ve kaos oluşacak, kargaşa doğacak, avukatlık rekabete dönüşecek. Ne yazık ki yargıyı kontrol altına aldınız ama savunma, bunu size sağlamayacak, yaşayarak öğreneceksiniz.

Devletin kurumlarını ve yapısını bu kadar dağıtan, parçalayan ve kamu varlıklarını satan bir anlayış ve yaklaşım, doğru bir yol değildir. Hukuk ve demokrasiden uzaklaşmak bu ülkeyi kalkındırmaz, sorunları çözmez” diye konuştu.

ÇOĞUNLUK SAHİBİ OLMAKLA HER ŞEYE SAHİP OLAMAZSINIZ

Televizyonların kapatılması, gazetecilerin cezaevine konulması gibi uygulamaları da sert bir üslupla eleştiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tele1, Halk Tv'yikarartıp gazetecileri hapse atıyorsunuz.

Yüzde 95'ini ele geçirdiğiniz basının, ele geçiremediğiniz yüzde 5'inin etkisinin yüzde 95'ten büyük olduğunu bu olayda görüyorsunuz; bu örnek bile sizin böyle bir düzenlemeden vazgeçmeniz için yeterli olmalı. Çoğunluk sahibi olmakla her şeye sahip olunmayacağı örnekleriyle sabittir” dedi.

TÜRKİYE’DE ÇÖZÜM BEKLEYEN ÇOK SORUN VAR

AKP iktidarları döneminde, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa birincisi olduğunu, kadın cinayetlerinin adeta patlama yaşadığını, uyuşturucu yaşının 10’lara kadar düştüğünü ve aile yapısının bozulduğunu ifade eden Gürer, bu dönemde yokluk ve yoksuzluğun yaygınlaştığını, işsizlerin sayısının 10 milyona dayandığını, binlerce üniversite mezunu gencin iş bulamadığını anlattı.

Çalışanların köle gibi göründüğünü, insanların artık şans oyunlarıyla yaşama tutunmaya çalıştığını kaydeden Gürer, “Çiftçiler, esnaflar mağdur. Pandemi, binlerce işsiz varlığına yeniden katkıda bulundu. Virüsten sonra don, dolu, sel üreticinin belini büktü” diye konuştu.

GELİN BU SORUNLARI ÇÖZELİM

Var olan sorunların çözümü için AKP iktidarına önerilerde de bulunan CHP Milletvekili Gürer, “Çiftçi borçlarını iki yıl erteleyin, faizlerini silin. Sicil affına takılan esnafın kredi almasının yolunu açın. Öğrenci affını çıkarın, ehliyet affını çıkarın, esnafın sicil affını çıkarın, adliye sicil affını çıkarın; biz de sizlere bunlar için destek verelim. 3600 ek göstergeyi bir an önce uygulamak için kanun teklifini Meclise getirin. Emeklilikte yaşa takılan binlerce mağdur insanın sorunlarını çözmek için kanun teklifi getirin, destekleyelim.

Taşeron firmada kalan binlerce kişi var; bunların mağduriyetini giderecek kanun teklifini getirin, destekleyelim. Üniversiteli işçilerin özlük haklarıyla ilgili beş yıldır yapılmayan düzenlemeyi sağlayın, destekleyelim. Stajyer ve çırakların işe başladığı gün, yaşlılık sigortası hakkını verin, destekleyelim. Atanamayan sağlıkçıya, atanamayan öğretmene, atanamayan engellilere olanak yaratın; biz de sizi destekleyelim. İnfaz koruma memurlarının özlük haklarını iyileştirin.

Emekli intibak yasasını bir an önce çıkarın. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesini asgari ücrete yükseltelim; kanun teklifi verdik, gelin, bunu da destekleyin. PIKTES öğretmenlerini, rehabilitasyon merkez öğretmenlerini kadroya alın. 30 bin milli eğitim görevlisi, hizmetli, dün itibarıyla işsiz kaldı; gelin, bu arkadaşlarımızı sürekli kadroya alacak düzenlemeyi yapalım.

Toplum Yararına Program kapsamında bu ay 80 bin kişi işsiz kalıyor; gelin, bu arkadaşları kadroya alacak düzenlemeyi yapalım, kadro verelim. Asgari ücreti vergi dışı bırakacak kanuni düzenlemeyi yapalım” dedi.

BU DÜZENLEMENİN KİME NE FAYDASI VAR?

İktidara bu yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulunan Gürer, “Keşke burada ülke sorunları için kanun tekliflerini konuşsak ya da avukatların mesleki sorunlarını çözecek düzenlemeler için bu süreci değerlendirsek. Yol yakınken gelin, bu yanlıştan dönün, bu kanun teklifini geri çekin.

Sorunların varlığı bir gerçek. Ülkede pandemi döneminde geçmişe oranla daha da artan sorunlar var; bunlara çözüm üretmek yerine daha çok kaos yaratacak, kargaşa yaratacak ve o işin içinde olanları mutlu etmeyecek düzenlemelerin ne ülkeye faydası var ne de gelecekte sizlere katkı sağlar. Gelin bu yanlıştan dönün…” ifadelerini kullandı.