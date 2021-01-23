CHP Parti Okulu, Uğur Mumcu'yu "Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlığıyla anacak

23 Ocak 2021 Cumartesi, 18:23

Bombalı suikastla katledilen yazarımız Uğur Mumcu’yu her ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anan CHP Parti Okulu, bu kez DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ağırlayacak. “Uğur Mumcu’nun İzinde, Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlığıyla yapılacak söyleşide, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı kolaylaştırıcı olarak görev alacak. Türkiye’nin aydınlatılmayı bekleyen pandemi gerçekleri bu söyleşide masaya yatırılacak.

Yarın 18.00-19.30 saatleri arasında YouTube CHP Okul TV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak söyleşi, CHP Parti Okulu’nun sosyal medya hesapları üzerinden de eşzamanlı olarak paylaşılacak.