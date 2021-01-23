CHP Parti Okulu, Uğur Mumcu'yu "Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlığıyla anacak
CHP Parti Okulu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) iş birliğiyle “Uğur Mumcu’nun İzinde, Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlıklı bir söyleşi düzenliyor. Söyleşi, yarın CHP Okul TV YouTube hesabında canlı olarak yayınlanacak.
Bombalı suikastla katledilen yazarımız Uğur Mumcu’yu her ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anan CHP Parti Okulu, bu kez DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu ağırlayacak. “Uğur Mumcu’nun İzinde, Pandemide Gerçekleri Sorgulamak” başlığıyla yapılacak söyleşide, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı kolaylaştırıcı olarak görev alacak. Türkiye’nin aydınlatılmayı bekleyen pandemi gerçekleri bu söyleşide masaya yatırılacak.
Yarın 18.00-19.30 saatleri arasında YouTube CHP Okul TV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak söyleşi, CHP Parti Okulu’nun sosyal medya hesapları üzerinden de eşzamanlı olarak paylaşılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler