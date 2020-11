Faik Öztrak gündeme dair açıklamalarda bulundu

20 Kasım 2020 Cuma, 15:16

Öztrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"CUMHURİYET SAVCILARI ORTADA YOK"

Bu kadar yozlaşmayı bu topraklar daha önce yaşamadı. Yaşanan devlet krizi o kadar büyük ki hükümet ve ortakları mafya bozuntularının arkasına saklanarak siyaset yapmaya başladı. Siyasette polemik olur, ama bir hukuk devletinde organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen bir mafya bozuntusu değil ana muhalefet partisi liderini, herhangi bir siyasi parti liderini tehdit etmeye cüret edemez. Ederse siyaset kurumu tepkisini topyekun göstermek durumundadır.

Ama tam tersi oluyor. Sarayın ortağı eşkıyaya yol arkadaşım diyerek sahip çıkıyor. Yaşadığımız bu süreç geçtiğimiz günlerde eski polis şeflerinin mafya liderine geçmiş olsun ziyaretinde çektirdikleri fotoğraflarının yeni bir Susurluk projesinin olabileceğini düşündürüyor. 1990'ların bu karanlık filmlerinin 30 yıl sonra bir defa vizyona girmesine izin verirseniz bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olur. Koalisyonun küçük ortağı mafyaya sahip çıkıyor, büyük ortağın ne diyeceğini millet merakla bekliyor. AK Parti liderinin sesi çıkmıyor. Her konuda ahkam kesen, soruşturma başlatan atanmış İçişleri Bakanı nerede? Bu sükut heralde ikrardan geliyor. Cumhuriyet savcıları ortada yok.

"BUNLAR NE BİÇİM İKTİDAR?"

Dün televizyon ekranlarına çıkan YİK üyesi "ben Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı, adaletten yanayız, adil yargılama istiyoruz, uyarıyoruz" diyor. Bunlar ne biçim iktidar?

"YÜZDE 15'LİK FAİZ HANGİ ÜLKEDE VAR?"

Bu yüzde 15'lik faizler hangi ülkelerde var? Güney Sudan, Angola, Gana... Faizde aynı ligde bulunduğumuz ülkelerden bazıları bunlar. Madem sonunda faizi tıpış tıpış artıracaktınız bu kadar doları neden yiyip bitirdiniz? Hukuk devleti bu kadar yıpratılmasaydı, bu ülkede israftan vazgeçilebilseydi, para politikası daha şeffaf olsaydı böyle yüksek bir faiz artışına, bu kadar acı bir ilaç içirmeye ihtiyaç olur muydu?

Millete gelince acı reçete diyorlar, öbür tarafta dolarla ihale dağıttıkları yandaş müteahhitlere sadece bu yılın ilk 10 ayında bütçeden 13 milyar lira garanti parası ödüyorlar. Hani milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacaktı? Kendileri hiçbir şeyden tasarruf etmeyecek ama millet acı ilaç içecek.

Bizi dinlemiyorsunuz bari akrabanız olan Ankara Ticaret Odası başkanının sözünü dinleyin. Esnafa yardım da bulunun. Kredileri faizsiz erteleyin. 40 yıl devlete vergi veren esnafa en azından 40 gün bakın. Çiftçilerimiz de zor durumda. Borçlar dağ gibi birikmiş. Buradan defalarca söyledik. Çiftçiler zor durumda. Çok sayıda kanun teklifi verdik. Gelin bu teklifleri değerlendirin. Ama o irade bunlarda yok.

"ERDOĞAN'A YÜZDE YÜZ KATILIYORUM"

Çok açık söylüyorum mazlumun ahı, indirir şahı. Uzun zamandan beri ilk kez Saray'ın kibirli başı doğruyu söyledi. Ne de olsa bozuk saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir. Bütüncül, güçlü, herkese güven verecek bir programı milletin önüne getirin dedik. Sadece damadı işten atmakla ekonomideki sorunlar çözülmez dedik. Sonunda Erdoğan da çıktı odalar birliğinde vites yükseltmek yetmez artık araç değiştirmek gerek dedi. Kendisine yüzde yüz katılıyoruz. Ne muavinleri değiştirmek yeter, ne vitesi. Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada dahi ortağının himayesindeki eşkiyanın sayın genel başkanımıza yönelik sözlerinde tek kelime etmemesinden anlıyoruz ki Erdoğan'ın araç değiştirmekten anladığı damadının kullandığı araçtan inip mafya bozuntularının kullandığı ortağının arabasına binmekmiş. Korkarım çok yakında onlara da dönüp 'ne istediniz de vermedik' diye ağlayacaktır.





SORU-CEVAP

ARINÇ'IN KAVALA VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Ben sayın Arınç'ın bu açıklamaları Saray'dan icazet almadan Erdoğan'la konuşmadan yaptığını düşünmüyorum. Eğer bunlar sayın Arınç'ın geçmişte yapmış olduğu açıklamalar gibi toplumun gazını almak için tulûat değilse o zaman bu şunu gösteriyor. Artık Cumhur ittifakının içinde vekalet savaşları başlamıştır. Gerçekten damat Albayrak görevden ayrılırken 'at izi it izine karıştı' demişti. MHP'liler bir taraftan bir şeyler söylüyor, Melih Gökçek çıkıp konuşuyor. Gerçekten at izi it izine karıştı. Kimin ne söylediğini anlamak mümkün değil.