CHP PM üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti! İşte o açıklama
CHP 25 ve 26. dönem Eskişehir milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi de olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Usluer, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder." diye konuştu.
"BUGÜN İTİBARİYLE İSTİFA ETTİM"
Gaye Usluer, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜNÜLEREK ALINMIŞ BİR KARAR, DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL"
Prof. Dr. Usluer, DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok.
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