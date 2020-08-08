CHP PM’ye seçilen en genç üye Hakan Uyanık: Gençlerin oyunu CHP alacak

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

CHP’nin iktidar vurgusu yaptığı 37. olağan kurultayında, 349 oy olarak en genç parti meclis (PM) üyesi seçilen Hakan Uyanık (20), “Biz gençliği her zaman el üstünde tutan bir siyasal hareketiz. Gençliğin taleplerini biliyorum, gereğini yapacağım” dedi.

Uyanık, siyasette gençlerin önünün açılması gerektiğini vurgulayarak “Gençliğin siyasette çok daha aktif olması için elimden geleni yapacağım. Gençlik geleceği inşa edecek” diye konuştu.

Uyanık, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı:

- En genç PM üyesi oldunuz. Hem okul hem siyaset bir arada olacak. Seçilmenizle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Benim için önemli olan kulaktan dolma bilgilerle değil, partinin genelindeki hakikatlerle siyaset yapmaktır. Akademiden öğrenmeye parti meclisinde de gençliğin sesi olmaya çalışacağım. Yeri geldiğinde hocalarıma danışacağım. Zaman idaresi gibi bir sıkıntım da olmadığı için dezavantajı olduğunu söyleyemem. Yaşadığımız çağın ruhunu yansıtacağım. Ben bu anlayışı kendi kuşağıma anlatma taahhüdüyle o makamda görev yapacağım. CHP’de genç siyasetçiler her zaman takdir görmüştür ve el üstünde tutulmuştur. Ben de aldığım sorumluluğun hakkını vermek için çalışacağım.

- Z kuşağı olarak siyaset yapmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Öncelikli hedefim partimin iktidarı. Bu hedefi gerçekleştirmek için gençliğin siyasal olgularla kurduğu bağları parti meclisinde dile getireceğim. Bana göre siyasetçi bulunduğu pozisyondan kazanım devşiren değil, bulunduğu makama güç katandır. Ben de 20 yaşında bir genç olarak bulunduğum makamı tüm farklı görüşlerden gençlerin kürsüsü haline dönüştüreceğim. Göreceksiniz, 2023 yılında CHP yeni seçmen olan gençlikten en yüksek oyu alacak. Ancak Z kuşağının taleplerini ve hayata bakışlarını doğru anlamalıyız. Biz gençler; özgürlük alanlarımızı uluslararası normlarda biçimlendirmek istiyoruz ve hayatımızın içerisine nefret, ırkçılık ve benzeri reaktif eğilimleri katmak istemiyoruz. Başta endüstri 4.0 ve akabinde teknolojinin gelmiş olduğu tüm aşamaları içselleştirmek ve özgürce bu alanda var olmak istiyoruz. Devletimizin 0.50’lerde Ar-Ge yatırımlarının en az İsrail’in 4’lük baremini aşmasını ve böylece ülkemizden dünyaya yayılan beyin göçünün durdurulup tüm bu potansiyelin Atatürk Cumhuriyeti’ne katma değer olarak yansımasını istiyoruz. Ben, bunların gerçekleşebilmesi için bulunduğum makamın gereklerini yerine getireceğim. Gençliğin taleplerini biliyorum, gereğini de yapacağım.

- Z kuşağı bir siyasetçiden ne bekliyor?

Bizim kuşak her şeyden önce özgürlük alanlarımızın korunmasını, her türlü inanç ve düşüncenin özgürce kendini ifade edebilmesini, düşüncenin ve ifadenin mutlak özgürlük çeperi içerisinde değerlendirilmesini istiyor. Bugünkü iktidarın yaşıtlarımın taleplerin önünü açamayacağını görüyoruz. Bizim siyasetten beklentimiz değil, siyasete katacağımız güncel değerler var. Siyasi partilerin içine düştüğü durumu elem ve kederle izliyorum. Ben partimin kurultayında en üst karar organına seçildim. Bu da sadece CHP’ye özgü bir durum. Diğer partilerde bu durum böyle olmayabilir. Ben gençliğin siyasette çok daha aktif ve etkin olması için elimden geleni yapacağım.