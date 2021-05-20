CHP, Ruhsar Pekcan hakkında meclis soruşturma önergesi hazırladı
CHP, Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada ortağı olduğu şirketten bakanlığa ve bağlı birimlerine dezenfektan satın alınmasını sağlayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Ruhsar Pekcan hakkında soruşturma önergesi hazırladı. Soruşturma önergesi verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin imzası gerekiyor.
CHP, Ticaret Bakanı olarak görev yaparken Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan satın aldıran Ruhsar Pekcan için soruşturma önergesi hazırladı.
CHP’nin Ruhsar Pekcan ile ilgili soruşturma komisyonu kurulması için imzaya açtığı önergenin gerekçesinde, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı belirtildi.
İmzaya açılan soruşturma önergesi şöyle:
“Ruhsar Pekcan görevi gereği bakanlığın yaptığı ihalelerle ilgili bütün gizli-açık bilgilere sahip durumdadır. Dolayısıyla bu tür bir satın alma veya ihalede yeterli rekabetin oluştuğundan söz edilemez. Hem ürünün fahiş bir fiyattan satın alındığı iddiası hem de satın almanın, ihaleyle ilgili her türlü gizli bilgiye sahip olan bakanın ortağı olduğu firmadan yapılmış olması Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesinde tanımlanan ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunun işlendiği iddiasını güçlendirmektedir. Ayrıca eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kamunun zararına neden olduğu ve ortağı olduğu şirkete haksız menfaat sağladığı gözlenmektedir. Bu da TCK’nın ‘görevi kötüye kullanma’ başlıklı 257’nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçu oluşturmaktadır.”
CHP, soruşturma önergesi verilebilmesi için en az 301 milletvekilinin imzası gerektiği için hazırladığı önergeyi diğer partilerin de imzasına açtı.
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