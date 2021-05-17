Ongun'dan 'dezenfektan' soruşturmasına 'Ruhsar Pekcan' göndermesi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın, İBB’nin 15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmaya ilişkin 'Ruhsar Pekcan' göndermesi yaptı.
Salgının ilk başladığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İhale Yasası’nın 21. Maddesi’ne dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden 15 bin litre dezenfektan alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun”a dayanarak ön inceleme başlatmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan alması üzerine İçişleri Bakanlığı ‘ihalede devletin zarara uğratıldığı’ iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:
"İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu