Ongun'dan 'dezenfektan' soruşturmasına 'Ruhsar Pekcan' göndermesi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:30

Salgının ilk başladığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İhale Yasası’nın 21. Maddesi’ne dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden 15 bin litre dezenfektan alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında “Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun”a dayanarak ön inceleme başlatmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan alması üzerine İçişleri Bakanlığı ‘ihalede devletin zarara uğratıldığı’ iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."