CHP: Saray'ın 15 Temmuz'una karşı sokağın 15 Temmuz'unun yanındayız

CHP, Saray'daki 15 Temmuz anma etkinliklerine davet edilmeyen 15 Temmuz gazilerine yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:24
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CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda Saray'daki 15 Temmuz anma etkinliklerine davet edilmeyen 15 Temmuz gazilerine yapılan polis müdahalesine tepki gösterildi.

Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;

"15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'un yıldönümünde, gazilerimize yönelen saldırganlığı kınıyoruz. Sarayın 15 Temmuz'una karşı sokağın 15 Temmuz'unun yanındayız."


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