CHP Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal yaşamını yitirdi
Mersin'de CHP'nin Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.
CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. CHP Silifke Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, ”Gençlik Kolları yöneticilerimizden Batuhan Uysal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Partimize, ailesine ve sevenlerine allahtan sabır dileriz. Işıklar yoldaşın olsun Batuhan! Mücadelemizde daima var olacaksın” ifadelerine yer verildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatında kaybeden CHP Silifke Gençlik Kolu Başkanı Batuhan Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."
Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum. pic.twitter.com/uW8u1MrTh1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2021
SEÇER DE YAN YANA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Batuhan Uysal ile yan yana fotoğrafını paylaştığı mesajında, “Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcımız Batuhan Uysal'ı trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uysal’a Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.
Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcımız Batuhan Uysal’ı trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Vahap Seçer (@SecerVahap) July 11, 2021
Uysal'a Allah’tan rahmet, ailesine ve örgütümüze sabır diliyorum.
Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/x796omvXSl
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Diyanet’in parası dosta