CHP Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal yaşamını yitirdi

11 Temmuz 2021 Pazar, 22:51

CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. CHP Silifke Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, ”Gençlik Kolları yöneticilerimizden Batuhan Uysal, geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Partimize, ailesine ve sevenlerine allahtan sabır dileriz. Işıklar yoldaşın olsun Batuhan! Mücadelemizde daima var olacaksın” ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatında kaybeden CHP Silifke Gençlik Kolu Başkanı Batuhan Uysal için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."

Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Batuhan Uysal’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum. pic.twitter.com/uW8u1MrTh1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2021

SEÇER DE YAN YANA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Batuhan Uysal ile yan yana fotoğrafını paylaştığı mesajında, “Silifke Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcımız Batuhan Uysal'ı trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uysal’a Allah'tan rahmet, ailesine ve örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.