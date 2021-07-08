Filistin direnişinin önemli isimlerinden Ahmed Cibril, yaşamını yitirdi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:57

FHKC-GK, Ahmet Cibril'in 7 Temmuz Çarşamba günü Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Cibril’in ölümünün ardından açıklama yapan Filistin Direniş Komiteleri, "Halkımız büyük ulusal komutan Ahmed Cibril'in düşmana ve vekillerine karşı direnişini unutmayacak" açıklaması yaptı.

Cibril’in cenazesinin Cuma günü Yermuk’taki Şehitler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

AHMED CİBRİL KİMDİR?

1938 yılında Filistin'de doğan Cibril, ailesinin göçüyle birlikte Suriye’ye geldi ve bu ülkede yetişti; 1967'de George Habaş ile birlikte FHKC’n,n kuruluşunda aktif rol üstlendi.

Cibril bir yıl sonra ise FHKC’den ayrılarak FHKC-GK’yi kurdu ve işgalci İsrail güçlerine yönelik önemli eylemlerde bulundu. Bunlardan en bilineni, 25 Kasım 1987’de Lübnan’ın güneyi ve İsrail’in merkezinde gerçekleştirilen ‘Planörlerin Gecesi’ adlı saldırı oldu.

FHKC-GK, 2011’de Batılı ülkelerin kışkırtmalarıyla başlayan Suriye iç savaşında ise cihatçılara karşı Suriye ordusuyla birlikte mücadele etti.