CHP sordu, Bakan ‘nöbetleşe’ demekle yetindi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi arasında, önerge üzerinden, “deniz patlıcanı” tartışması yaşandı.
Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Hamzaçebi, “Özellikle Didim’i içine alan ilgili bölgede deniz patlıcanı avcılığının serbest bırakılması beraberinde birçok sorun meydana getirecek, denizin berraklığını kaybetme tehlikesinin yanında bu bölgenin büyük turizm zenginliğinin kaybedilmesi ya da azalmasına neden olacak” dedi. Pakdemirli ise “münavebe (nöbetleşe) sisteminin uygulandığını” söylemekle yetindi. Bakan Pakdemirli, “Bu sistemle deniz patlıcanı avcılığı yapılacak alanlar belirlendikten sonra belli bir bölgede avcılığa izin verilmekte diğer bölgelerde ise türün avcılığına izin verilmeyip stokların kendini yenilemesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2016-2020 yılları arasında avcılığa açık olan Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Eğribucak Burnu ile İzmir ili, Çeşme ilçesi, Karaabdullah Burnu arasında kalan alan avcılığa kapatılarak 2020-2024 yılları arasında İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu ile Muğla ili Datça Yarımadası İskandil Burnu arasında kalan alan avcılığa açılmıştır” dedi.
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