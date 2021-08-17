CHP'li Öztrak: Deprem vergileri nerede?

17 Ağustos 2021 Salı, 22:12

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Marmara'daki depremlerin ardından "deprem vergisi" olarak bilinen Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kalıcı hale getirildiğini belirtti ve 2003'ten 2021'in ilk yarısına kadar 35 milyar 544 milyon dolar toplandığını açıkladı. Öztrak, "Peki nereye gitti bu paralar?" diye sordu.

CHP'li Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara depremlerinden sonra geçici olarak Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kalıcı hale getirildiğini belirtti.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"NEREYE GİTTİ BU PARALAR?"



"Marmara'daki depremlerden sonra deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi (ÖİV)' hayatımıza girdi. Erdoğan, geçici olarak çıkarılan bu vergiyi, kalıcı hale getirdi. 2003'den 2021'in ilk yarısına kadar da 35 milyar 544 milyon $ ÖİV topladı. Peki nereye gitti bu paralar?"