Öztrak'tan kendini davet edip 'görüşmeler yaptık' diyen Erdoğan'a tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendini Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na atamasını ve "Varlık Fonu Başkanımı davet ettim" demesini eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:47
Öztrak'tan kendini davet edip 'görüşmeler yaptık' diyen Erdoğan'a tepki
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Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu unutan Erdoğan "BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da bir görüşmemiz oldu" derken, "BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları görüştük. Gerek Varlık Fonu Başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamalarına Faik Öztrak'tan tepki geldi. CHP'li Öztrak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Memlekette yangın oldu. Sel oldu. Onlarca yurttaşımızın canı kayboldu. İki haftadır Kabine bile toplanmadı. Çünkü bu ucube sistemde her karar iki dudağa bakıyor. O dudakların sahibi de şahsını Yönetim Kurulu Başkanlığına atayıp, Şahsını görüşmek üzere toplantıya çağırıyor" ifadelerini kullandı.


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