CHP Spor Kurulu İstanbul belediyelerinin spor müdürleriyle bir araya geldi

18 Haziran 2021 Cuma, 14:44

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'daki belediyelerin spor müdürleriyle bir araya geldi.

Bakırköy ilçesinde ilçe belediyelerin spordan sorumlu müdürleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Daire Başkanı ve Spor Müdürlerinin katıldığı toplantıda tüm katılımcılara söz verilerek yaptıkları çalışmalar, beklentileri ve bundan sonraki projeleri anlatıldı.

İBB yetkileri ilçe belediyeleri ile sürekli istişare halinde olduklarını ve imkanları doğrultusunda ilçelerimize ve spor kulüplerine sağladıkları yardım ve desteklerinin devam edeceğini beyan ettiler. Bununla birlikte yeni tesislerin İstanbul’a kazandırılmaya devam edeceğini de eklediler.

Birçok ulusal ve uluslararası müsabakaları organize ettiklerini bununla da sporun gelişimine ve ülke tanıtımına katkı sağladıklarını eklediler.

Son sözü alan CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, komisyon olarak tüm Türkiye’yi dolaşıp sporun gelişimi için neler yapabileceklerini konuştuklarını ekledi. Bu sayede Türkiye’nin spor politikasına katkı sunmak ve daha çok insanı spor yapmaya teşvik etmek, spor kulüplerinin sayısını arttırmak ve yapılacak spor tesislerinde günlük ve siyasal beklentilerle değil, bölgenin ihtiyacına ve talebine yönelik girişimlerin yapılmasının önemine işaret etti.

Siyasetin sporun yönetimine bu denli müdahale etmesinin doğru olmadığını hatta zarar verdiğini, bu sebepten dolayı spor yöneticilerinin birçok yerde torpille atandığı için beklenen verimin de alınamadığını belirten Nuhut, özellikle sportif yönetimde liyakatın gerekli olduğunu, siyasetin yönetimsel müdaheleler yapmadan destek vermesi gerektiğinin önemini vurguladı.