Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz: "Grupların Fenerbahçe'yi sömürmesine izin vermemeliyiz"

18 Haziran 2021 Cuma, 11:13

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi eski yönetici ve Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, seçimler öncesi Başkan Ali Koç’a destek verdiğini belirtti.

"BİRLİKTELİĞİN GÜCÜNÜ GÖSTERMELİYİZ"

Sait Yılmaz, camianın birlikte olması gerektiğini vurgulayarak, “Fenerbahçe’yi uzun yıllardır yormaya çalışıyorlar. Ve bu yorgunluk ile gücünü ve etkisini zayıflatmak isteyenler var. Dün bunlar FETÖ terör örgütü eliyle bugün ise onların uzantıları ve kalıntıları eliyle yapılmak isteniyor. Bizler yorgun da olsak, üzgün kırgın da olsak bu seçimde tüm kamuoyuna birlikteliğin gücünü göstermeliyiz." dedi.

Yılmaz sözlerine, "Bana göre 'tek aday var nasılsa seçilir' duygusunda olmamalıyız.Bu seçimin kulübün girdiği darboğazlar ve baskılardan kurtulması ve 10 yıllık projeksiyonu yapılabilmesi ve geleceğinin garanti altına alınması, bu seçime ve bu kongreye siz değerli üyeler tarafından gösterilecek ilgi ve katılım ile belirlenecektir. Katılımın anlamı bakımından kulübün kurumsal bir anlayışa ulaşması, dolayısıyla da bütün üyelerin katılımıyla vereceği destek çok değerlidir." diye devam etti.

"GRUPLARIN FENERBAHÇE'Yİ SÖMÜRMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ"

Yılmaz son olarak, "Katılımın anlamı kongre kalabalığı ya da sayısal değerin değil kurumsal bir anlayışın ifadesi olacaktır. Yani grupların etkin olduğu bir anlayışı tekrar bu kulüpte hakim kılmamalıyız. Grupların Aziz Yıldırım öncesi gibi Fenerbahçe'yi sömürge gibi kullanmasına ve grupların eskiden olduğu gibi kulübü sömürmesine izin vermemeliyiz. Tabii karar sizlerin..." açıklamalarını yaptı.