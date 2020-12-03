CHP, ‘yeni kadro, yeni kurum ve yeni kurallardan’ oluşan 3Y formülüne işaret etti

03 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Hukuk devleti ve demokrasi alanında yapılacak çalışmalar; üreten Türkiye’nin inşa edilmesi; güçlü sosyal devletin kurulması ve sürdürülebilirlik buhrandan çıkışın stratejileri olacak. “Yeni kadro, yeni kurum ve yeni kurallardan” oluşan 3Y formülüne ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Öztrak’ın tespit ve önerileri şöyle:

1 TÜRKİYE BUHRANDA: Tek adam rejimi devlet krizine neden olurken, borçla çarkları döndürme stratejisi ekonomiyi krize soktu. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve denge-denetim kalmadı. Alt mahkemeler Anayasa Mahkemesi’ne direnmeye başladı. Bürokraside liyakat yerine itaat dönemi başladı. Bağımsız ve özerk kurumlar kalmadı. Partili Cumhurbaşkanının yanı sıra artık partili Merkez Bankası Başkanı dönemi de yaşanıyor.

2 SALGIN, KRİZİ GÖRÜNÜR KILDI: Covid-19 hem devletteki hem ekonomideki krizi görünür kıldı. Yurttaşa doğrudan nakdi destek verilmedi. Türkiye vatandaştan sağladığı gelirlerden vazgeçmedi, geliri düşen vatandaşa ise faizle kredi verdi.

3 İSTİHDAM KAYBI VAR: Türkiye’nin döviz rezervleri negatif bakiye verirken; TL de reel olarak tarihi dip seviyesini gördü. Pandemide verilen kredilerle sağlanan toparlanma, tüm sektörlere dengeli olarak verilmedi. Son 22 aylık dönemin 20 ayında istihdam kaybı yaşandı. Gerçek işsiz sayısı 10 milyonu aştı.

4 DEĞİŞİKLİK SORUNU ÇÖZMEZ: Berat Albayrak’ın istifasıvitrin değişikliği, sorunu çözmeyecek, yalnızca biraz zaman kazandıracak. Devlet krizi çözülmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Borçla ekonomiyi şişirmenin sonuna gelinirken, kamu bankalarında da bu imkân kalmadı. İşsizliği çözecek ve istihdam yaratacak nitelikli bir büyüme ufukta görünmüyor.