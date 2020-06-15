CHP, 'yeşil top' için harekete geçti

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medyadan cinsiyetçi saldırıda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Twitter profillerinde yeşil top simgesi kullanan bu kişiler hakkında hakaret, iftira, tehdit, kişilik haklarına saldırı ve kişilerin huzurunu bozmak suçlamalarıyla kamu davası açılması talep edildi.

Twitter’daki kişisel profillerine yeşil top simgesi koyan bazı troller, muhalefete yönelik tehdit, hakaret, küfür içeren paylaşımlarına devam ediyor. HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında cinsiyetçi saldırıda bulunan yeşil toplu troller, bu duruma tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na yönelik de sosyal medyadan sistematik bir saldırı başlattı.

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu da Kaftancıoğlu hakkında tehdit, hakaret, cinsiyetçi küfür içeren paylaşımlarda bulunan AKP’li trollerle ilgili harekete geçti. Komisyon üyesi avukatlar, İl Başkanı Kaftancıoğlu adına cinsiyetçi saldırıda bulunan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Vedat Muti ve Enes Ateş isimli Twitter kullanıcıları hakkında hakaret, iftira, tehdit, kişilik haklarına saldırı ve kişilerin huzurunu bozmak suçlamalarıyla soruşturma başlatılması ve dava açılması talep edildi.

CHP Hukuk Komisyonu yaptığı açıklamada, “Basın yoluyla sistematik biçimde ifade edilen nefret söylemlerindeki artışın en temel sebebi ise hukukun işletilmemesidir. Çünkü hukuken apaçık suç niteliği taşıyan söylemlerde bulunanlarla ilgili yargının büründüğü sessizlik adeta suça teşvik ve suçlulara bir ödüldür. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku ayaklar altına alarak suçu ve suçluyu dolaylı ya da doğrudan koruma girişiminde bulunan iktidarı bir kez daha bu tutumundan vazgeçmesi için uyarıyoruz. Benzer zihniyetlerin hukuk önünde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız” ifadeleri kullanıldı.