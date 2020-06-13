Kaftancıoğlu'ndan Mahir Ünal'a: Yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan
AKP'li Mahir Ünal'ın, Twitter'ın AKP'ye yakın çok sayıda hesabı kapatmasının ardından CHP'li Mücahit Avcı'yı hedef alan paylaşımına Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Paylaşılan görselin sahte olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı, yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan" dedi. CHP'li Adıgüzel ise, "Bu düpedüz yalandır, iftiradır, utanmazlıktır!" açıklamasında bulundu.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye’den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Twitter, bu hesapların AKP’nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Karara Twitter üzerinden tepki gösteren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal CHP'ye ait CHP.net üzerinden itibar suikasti yapıldığını ve Twitter'ın bununla ilgili olarak harekete geçmediğini öne sürdü.
Ünal, “CHPnet”adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usülü itibar suikasti yapanlar kurdukları linç mekanizmaları ile hertürlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter’ın ilgi alanına girmiyor.Raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor" ifadelelerini kullandı.
GÖRSEL SAHTE ÇIKTI
Söz konusu paylaşıma CHP'den yalanlama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ünal'a verdiği yanıtta, "Hahayt! Baş troll olmuş demek isterdim ama sazanlık seviyesine takılmış..CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı, yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan:) Şaka gibi, hatta şaka:)) Çok güldüm ne diyeyim.." dedi.
Hahayt!— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 12, 2020
Baş troll olmuş demek isterdim ama sazanlık seviyesine takılmış..
CHPnet görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı, yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan:)
Şaka gibi, hatta şaka:))
Çok güldüm ne diyeyim.. https://t.co/JXzWPBmFsH
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yaptığı paylaşımda görselin montaj olduğunu açıkladı
Adıgüzel konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"ÜNAL HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"
Partimizin CHPnet sisteminde üyelerimizin bahse konu görüntüdeki gibi duyuru yayınlama yetkisi olmadığı gibi, tüm hareketlerinin de log kayıtları tutulmaktadır. Orjinal görüntüye de bakıldığında Mahir Ünal’ın paylaşımı amatörce hazırlanmış bir montajdan ibarettir!
CHPnet sisteminden alındığı iddia edilen görüntünün orjinali şu şekildedir. Sahtekarlığı tüm dünyaya ifşa edilen Mahir Ünal yüzü dahi kızarmadan CHP’ye saldırarak kendi pis işlerini gizlemeye çalışmaktadır. Mahir Ünal hakkında hukuki tüm süreçleri de başlatacağımızı duyururuz."
Twitter tarafından troll hesapları kapatılan Mahir Ünal, anlaşılan trollük görevini kendi üstlenmiş. Montaj fotoğraflarla CHP’ye ve üyemiz Mücahit Avcı’ya itibar suikasti kuran Mahir Ünal’ı CHP’den özür dilemeye davet ediyoruz. Bu düpedüz yalandır, iftiradır, utanmazlıktır! https://t.co/ZYd0yp9rZC— Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) June 12, 2020
YEŞİL TOPLU HESAPLARDAN KADINLARA ÖLÜM VE TECAVÜZ TEHDİDİ
AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 1 Mayıs’ta partisinin sosyal medya için 12 etik kuralını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Twitter’da kullanıcı adının yanında bir yeşil top ve Türkiye bayrağı olan çok sayıda hesap görülmeye başlandı.
Bu etik kuralların açıklanmasından kısa bir süre sonra bu yerli ve milli hesaplardan bazıları gazeteci Nevşin Mengü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Berna Laçin ve avukat Feyza Altun’u öldürmek ve tecavüz etmekle tehdit etmişti.
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