Kaftancıoğlu'ndan Mahir Ünal'a: Yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan

Partimizin CHPnet sisteminde üyelerimizin bahse konu görüntüdeki gibi duyuru yayınlama yetkisi olmadığı gibi, tüm hareketlerinin de log kayıtları tutulmaktadır. Orjinal görüntüye de bakıldığında Mahir Ünal’ın paylaşımı amatörce hazırlanmış bir montajdan ibarettir!

CHPnet sisteminden alındığı iddia edilen görüntünün orjinali şu şekildedir. Sahtekarlığı tüm dünyaya ifşa edilen Mahir Ünal yüzü dahi kızarmadan CHP’ye saldırarak kendi pis işlerini gizlemeye çalışmaktadır. Mahir Ünal hakkında hukuki tüm süreçleri de başlatacağımızı duyururuz."

Twitter tarafından troll hesapları kapatılan Mahir Ünal, anlaşılan trollük görevini kendi üstlenmiş. Montaj fotoğraflarla CHP’ye ve üyemiz Mücahit Avcı’ya itibar suikasti kuran Mahir Ünal’ı CHP’den özür dilemeye davet ediyoruz. Bu düpedüz yalandır, iftiradır, utanmazlıktır! https://t.co/ZYd0yp9rZC — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) June 12, 2020





YEŞİL TOPLU HESAPLARDAN KADINLARA ÖLÜM VE TECAVÜZ TEHDİDİ

AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 1 Mayıs’ta partisinin sosyal medya için 12 etik kuralını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Twitter’da kullanıcı adının yanında bir yeşil top ve Türkiye bayrağı olan çok sayıda hesap görülmeye başlandı.