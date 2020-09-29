CHP'de 4 istifa
CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesi 4 ismin istifa ettiği öğrenildi.
CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesi 4 ismin istifa ettiği öğrenildi.
Gerçek Gündem'in haberine göre Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar dün gece partilerinden istifa etti.
İstifa eden 4 kişi, belediye meclisi üyeliğine ise devam ediyor.
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