CHP'de 4 istifa

CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesi 4 ismin istifa ettiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 13:40
CHP'de 4 istifa
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CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesi 4 ismin istifa ettiği öğrenildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Hüseyin Kazan, Selahattin Kamışoğlu, Köksal Durmuş ve Ahmet Başbaydar dün gece partilerinden istifa etti.

İstifa eden 4 kişi, belediye meclisi üyeliğine ise devam ediyor.


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