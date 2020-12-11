CHP'de belediye başkanları bugün toplanıyor

11 Aralık 2020 Cuma, 09:33

CHP'de 2020 yılında yapılan çalışmalar, karşılaşılan engellerin ele alınması ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla belediye başkanlarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk toplantı bugün pandemi koşulları nedeniyle video konferans aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla düzenlenecek. İlk toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile 9 il belediye başkanı katılacak.

BELEDİYELERİN SORUNLARI ELE ALINACAK

Edinilen bilgiye göre toplantıda; CHP'li başkanlar 2020 yılı içerisinde yaşadıkları sorunlar, karşılaştıkları engellemeler hakkında görüşlerini dile getirecek. Toplantıda CHP'li belediyelerin önümüzdeki döneme ilişkin de görüş alışverişinde bulunacak. Toplantıda CHP'li Torun'un da yerel yönetim politikası konusunda yürütülen çalışmalar hakkında başkanları bilgilendirecek.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıda belediye başkanlarının gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağına işaret ederek, “Belediye başkanlarımızın yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları güçlüklerin ne olduğu konusunda fikir alışverişi yapacağız. Biz belediyelerle ilgili bize gelen öneri ve şikayetleri de ele alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

YEREL YÖNETİMLER POLİTİKASI OLUŞTURULACAK

Belediye başkanlarının yaşadıkları sorunları dile getireceklerini ifade eden CHP'li Torun, toplantıda bir süredir yürütülen yerel yönetimler politikası konusundaki çalışmalar ile belediyelerin yaptığı hizmetlerle ilgili bir çatı iletişimin kurulmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılacağına da işaret etti.