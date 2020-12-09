CHP’de Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki konuşması yorumlandı: 'Adaylık çıkışı iktidar hedefine vurgu'

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu çıkışıyla, hem parti içine hem ittifak içine hem de kamuoyuna, “Cumhurbaşkanı aday olmayacak” algısının geçerli olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışıyla kamuoyuna “Umutsuz olmayın” mesajı da verdiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun ittifakı bir arada tutabilme gücüne vurgu yapan parti kaynakları, “Aday olmak Kılıçdaroğlu’nun en doğal hakkıdır, buna kimse karşı çıkmaz. Ancak o kendi siyasal ikbalini değil, ülke için en doğrusuna zamanı geldiğinde hem parti içi kurulları hem de ittifak içi iletişim mekanizmalarını çalıştırarak karar verecektir” ifadelerini kullandı.