CHP’de Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki konuşması yorumlandı: 'Adaylık çıkışı iktidar hedefine vurgu'

CHP’de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bütçe konuşmasında, AKP’lilerin sataşması üzerine “Aday olup olmayacağımı size kim söyledi” çıkışının anlık gelişen bir yanıt olduğu değerlendirmeleri yapılırken parti içinde bu çıkışın “bilinçli yapıldığı” yorumları da dile getirildi.

Mahmut Lıcalı
09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki konuşması yorumlandı: 'Adaylık çıkışı iktidar hedefine vurgu'
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Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu çıkışıyla, hem parti içine hem ittifak içine hem de kamuoyuna, “Cumhurbaşkanı aday olmayacak” algısının geçerli olmadığını gösterdiğini ifade etti. 

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışıyla kamuoyuna “Umutsuz olmayın” mesajı da verdiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun ittifakı bir arada tutabilme gücüne vurgu yapan parti kaynakları, “Aday olmak Kılıçdaroğlu’nun en doğal hakkıdır, buna kimse karşı çıkmaz. Ancak o kendi siyasal ikbalini değil, ülke için en doğrusuna zamanı geldiğinde hem parti içi kurulları hem de ittifak içi iletişim mekanizmalarını çalıştırarak karar verecektir” ifadelerini kullandı.


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