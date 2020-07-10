CHP’de yarış Parti Meclisi için

10 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Kurultayda milletvekillerinin yanısıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışındaki tüm belediye başkanlarının da PM’ye adam sokabilmek için yoğun kulis yaptığı kaydedildi. CHP’de 25-26 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek olan 37. Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken PM üyeliği için gerek mevcut yönetime yakın isimler gerekse muhalif kanatta olanlar yoğun kulis yürütüyor.

PM’nin yüzde 80’inin değiştirileceği konuşulan CHP kulislerinde il ve ilçe başkanlarının aday yapılmayacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinden sadece 20’sini PM’ye almayı düşündüğü belirtilirken çarşaf liste olarak girilecek seçimde anahtar liste uygulamasına gideceği konuşuluyor.

CHP liderinin ittifakları genişletme düşüncesi nedeniyle muhalif kanattan da PM’ye Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ismine karşı çıkmayacak isimleri yazabileceği belirtiliyor. Aykut Erdoğdu, Gökçe Gökçen, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner gibi isimleri ise liste dışı bıracağı ifade ediliyor.

‘14 İSİM KESİN GİBİ’

Kulislerde konuşalanlara göre eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yeğeni Yiğit Günay, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, İstanbul milletvekili Av. Turan Aydoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Bozbey’in Kılıçdaroğlu tarafından yeni PM’ye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine Kılıçdaroğlu’nun mevcut PM listesinde yer alan Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Tekin Bingöl, Haluk Koç, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan ve avukatı Celal Çelik’in de yeni dönemde görev alacağı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde Faik Öztrak’a parti sözcülüğü görevinin yanısıra idare ve mali işler görevini de vereceği CHP kulislerinde dillendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışındaki tüm belediye başkanlarının PM’ye kendilerine yakın isimleri sokabilmek için yoğun kulis yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 ismi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ise kampanya sürecinde kendisine destek olan Rıfat Nalbantoğlu’nu listeye yazdırmak için çaba gösterdiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a “Oy moy yok” çıkışı ile dikkat çeken ve bu seçimde ilk kez oy kullanacak olan “Z kuşağı”nı temsilen 6 genç ismin de PM’ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan oğlu Kerem ile birlikte bir grup akademisyenden görüş aldığı ve onların önereceği 6 ismin, gençlerin temsilcisi olarak PM’ye alınacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ve ekibinin “Z kuşağı” ile ilgili Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici’den 1.5 saatlik brifing aldığı ve her ay sonu yapılan çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu’na bilgi verileceği söyleniyor.

‘DELME GİRİŞİMİ’

Kılıçdaroğlu’nun listesini delmek amacıyla aralarında eski Genel Sekreter Önder Sav’ın başını çektiği “İrade Grubu” da PM’ye adam sokmak için yoğun çalışma yürütüyor. Türkiye genelinde 300 delegesi bulunan grubun, Kılıçdaroğlu’nun karşısına 52 kişilik anahtar liste mi yoksa 20 kişilik liste mi çıkaralım, diye görüşmeler yaptığı ve aralarında İlhan Cihaner ve Muharrem İnce’nin de bulunduğu isimlerin desteklediği 20 ismin PM’ye girmesi için karar aldığı da kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Öte yandan Almanya, Fransa ve Belçika’nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yapılan “Birlik Başkanları” toplantısında, Kılıçdaroğlu’na Kenan Kulat ve Mehmet Yıldırım’ın isminin önerileceği belirtildi.