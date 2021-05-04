CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu
CHP, "İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz! Hem de 128 saniyede…" notuyla, 128 saniye süren ve insanların geçim derdini anlattığı görüntülere yer veren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP, sosyal medya hesabından, "İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz! Hem de 128 saniyede…" notuyla bir video paylaştı.
Videonun başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tam kapanmayı" duyurduğu, "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00’a kadar tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Bu tarihler arasında tam kapanmaya geçiyoruz" sözleri yer aldı. İnsanların pandemi nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve intihar haberlerinin anlatıldığı videonun uzunluğunun 128 saniye olması dikkat çekti. CHP'nin paylaştığı videonun başlangıcında "AK KAPANMA" ve video sonunda ise "AK TIKANMA" ibareleri yer aldı.
CHP videoyu sosyal medya hesabında şu açıklamayla paylaştı:
"Vatandaşa destek olmadan tam kapanma ilan etmek, iktidarın tam tıkandığının ispatıdır. Tıkandınız; yardım çığlıklarını duyamıyorsunuz. Tıkandınız; gerçekleri göremiyorsunuz. İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz! Hem de 128 saniyede…"
Vatandaşa destek olmadan tam kapanma ilan etmek, iktidarın tam tıkandığının ispatıdır.— CHP ???? (@herkesicinCHP) May 4, 2021
Tıkandınız; yardım çığlıklarını duyamıyorsunuz.
Tıkandınız; gerçekleri göremiyorsunuz.
İşte size gerçekler! Duyacaksınız! Göreceksiniz!
Hem de 128 saniyede… pic.twitter.com/xUV2zuSvBE
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