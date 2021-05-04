CHP'den İmamoğlu için başlatılan 'inceleme'ye tepki: Absürt soruşturmalara bir yenisi daha eklendi

04 Mayıs 2021 Salı, 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'türbede ellerini arkadan bağladığı' gerekçesiyle başlatılan inceleme Türkiye'nin gündemine oturdu.

Haberi köşesinden duyuran yazarımız Barış Pehlivan, "İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç 'ellerini bağlama' soruşturması sonrası Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

ABSÜRT SORUŞTURMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLENMİŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın yazısından öğrendik ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İçişleri Bakanlığı’nca açılan absürt soruşturmalara bir yenisi daha eklenmiş. Fatih Sultan Mehmet’e ait bir türbede elleri arkadan bağlı şekilde gezerek saygısızlık yapılmış. Bu da soruşturma konusu olmuş. Soruşturmalarla belediyelerimizin belediye başkanlarımızın çalışmasını engelleyebileceklerini sananlar bizim çalışma azmini yitirecek, yönettiği kentteki vatandaşlara hizmet etmekten geri duracak bir belediye başkanımız yok.

Fatih Sultan Mehmet’e saygı, İstanbul’a saygı göstermekle olur. İstanbul’un tarihi ve kültürel birikimlerini görünür kılmakla, gerekli restorasyonları yapmakla olur. İstanbul’a saygı, Fatih Sultan Mehmet’in orijinal tablosunu bu kente kazandırmakla olur.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerdeki seçmeninin demokratik tercihlerine saygı göstermeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere belediyelerimizin Adalet ve Kalkınma Partisi dönemine ilişkin yolsuzluk iddialarına kör, sağır, dilsiz olanların siyasi saiklerle gerçekleştirdiği bu girişimler, bu soruşturmalar, 23 Haziran’da olduğu gibi toplumun vicdanından dönecektir, buna eminiz" dedi.

"BIRAKIN SORUŞTURMA AÇMAYI ÖDÜLLENDİRDİLER"

Egemen Bağış hatırlatması da yapan Özel, "Kaldı ki iktidar partisinin tarihle, bu topraklarla, bu toprakların değerleri ve İslam dininin değerleriyle bir ilgisi olmadığı geçmişteki pratiklerinden ortadadır. Onlarca örnekten sadece Egemen Bağış’ın Bakara suresiyle dalga geçen konuşmalarının ardından bırakın soruşturma açmayı, Prag’a büyükelçi yapılarak ödüllendirildiğini anımsatmak yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MESELE EKREM İMAMOĞLU MESELESİ DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yaptığı değerlendirmede, "Mesele Ekrem İmamoğlu değil, mesele gündem değiştirme çabasıdır. Çünkü camiye ayakkabıyla girdiler, ahlaksızlık yaptılar, saygısızlık yaptılar. Dini inançlara saygıları yok. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar, ülke savruluyor. Mesele yönetebilecek bir ülkeyi yönetememektir. Meseleri Elleri, yüzleri, vücutları, vicdanları ölen insanların ahlarıyla dolu.

Çünkü intiharlar aldı başını gidiyor, pandemiyi yönetemiyorlar. Çünkü yeşili talan etmekte, her yeri satmaktan, ülkeyi paramparça etmekten geri durmayanların utanacak yüzleri yok. Çünkü bu kadar ufak şeylerle gündemi nasıl değiştiririz diye algı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü ne islam dinine ne şehitlere saygıları var. Telefonun arkasından insanları darbe için sokağa döküp de şehit düşmelerini sağladıktan sonra onlar için toplanan paralara el koyacak kadar küçüldüler. Çünkü bu ülkede ve dış ülkelerde itibarları kalmadı. Çünkü tüm dünyada kendilerinden bahsedilirken seviyesiz ve diktatör olarak bahsediliyor. Bu ülkedeki insanların üzerinde zulüm uyguluyorlar. İnsanlar artık hayatlarıyla ilgili ne yapacaklarını şaşırdılar. Markete gittiklerinde ne alacaklarına bile müdahale ediyorlar. Çünkü yaşamları bitirdiler. Onun için işte böyle şeylere tevessül ediyorlar" dedi.

"HER ŞEYİ AYAKLARININ ALTINA ALABİLİRLER"

Bu ülkenin insanlarının artık bunların gerçek yüzünü görmesi gerektiğini dile getiren Özkoç, "Bunların inanca saygıları yok, camiye saygıları yok, bunların dine saygıları yok, Bunlar her şeyi ayaklarının altına alabilirler. Askere kelle diyen bunlar, millete küfür edenler, millete hakaret edenler, camilere ayakkabılarıyla girip göz yaşartıcı bomba sıkanlar bunlar. 3 milyon 750 bin müslümanın katledildiği Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olan bunlar. Onun için geçmişlerinin ve geleceklerinin karanlığında ızdırap çektikleri için ne yaptıklarını bilmez halde etrafa saldırıyorlar" diye konuştu.