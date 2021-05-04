CHP Konak'tan Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu

04 Mayıs 2021 Salı, 13:27

CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın hazırladığı videoda, 17 günlük tam kapanma kararına rağmen toplumun büyük kesiminin sosyal ve ekonomik destekten mahrum bırakıldığına dikkat çekildi.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan ve “Destek nerede?” sorusunun sorulduğu videoda, yurttaşların patates soğana muhtaç edildiği, esnafın ise açlığa terk edildiği öne sürüldü.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada hep söylüyoruz, Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bunun en büyük örneklerinden biri bugün yaşadığımız 17 günlük kapanma süreci. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi böyle bir tam kapanma gerekiyordu fakat uygulanan yöntemler çok yanlış. Geçimini günlük geliri ile sağlayan milyonlarca vatandaşımızı açlığa, sefalete terk eden bu iktidar hiçbir konuda doğru karar veremez hale gelmiştir. Ülkemizde maalesef her gün geçim sıkıntısı dolayısıyla intihar eden vatandaşlarımız oluyor, sadece bizim bu videoyu sosyal medyadan paylaştığımız gün tam 5 vatandaşımız artık başka çıkar yolu bulamadıkları için kendi canlarına kıydı. Bu atmosferin değişmesi gerekiyor ve biz bu ortamı tesis edeceğimize söz veriyoruz. Halkımızın gönlü rahat olsun, ilk seçimlerde CHP iktidarında yaşadığımız tüm acıları geride bırakıp, refah seviyesi yüksek bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz."