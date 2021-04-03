CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 13:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili,TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç,”Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”da değişiklik içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Kanun teklifi ile özel üvenlik görevlilerinin çalışma saatlerinden, grev haklarına, eğitim ücretinden fiili hizmet süresine kadar bir dizi değişiklik önerildi.

GREV HAKKI, FİİLİ HİZMET SÜRESİ, FAZLA MESAİ, TERÖR TAZMİNATI VE EĞİTİM ÜCRETİ

7 maddelik kanun teklifinde önerilen düzenlemeler şöyle:

Her dört yılda bir yeniden eğitim almak zorunda kalan özel güvenlik görevlilerinin eğitim ücret ve yenilenen kimlik bedelinin işveren tarafından karşılanması…

Özel güvenlik görevlilerinin grev haklarını kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması….

Özel güvenlik görevlilerinin haftalık mesai saatlerinin 45 saat ile sınırlandırılması…

Özel güvenlik görevlilerinin haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri için fazla mesai ücreti almaları…

Terör sonucu hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya engelli hâle geldikleri durumlarda malullük aylığı bağlanması; ayrıca eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocuklarının nakdi tazminat ve aylık bağlanma haklarından yararlanmaları…

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma ortamları gereği yaşadıkları zorluklar bulunması sebebiyle; güvenlik hizmetleri tehlikeli işler sınıfındadır. Bu sektörde fiilen çalışan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması adına fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları…

SORUNLAR ARAŞTIRILSIN

Kanun teklifi ile birlikte TBMM’ye araştırma önergesi de sunan Yüksel Mansur Kılınç, özel güvenlik görevlilerinin; eğitimden, çalışma koşullarına, özlük haklarından yetki ve sorumluluklarına, silah kullanımının yarattığı risklerden sendika ve örgütlenme sorunlarına kadar katlanarak artan sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET BAKANLIKLARINA SORULAR

CHP’li Kılınç, kanun teklifi ve araştırma önergesinin yanısıra özel güvenlik görevlilerinin sorunları ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

CHP’Lİ KILINÇ, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türk-İş’e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası’nı da (Güvenlik –İş) ziyaret etti. Görüşmede, Güvenlik İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı Ramazan Palak ve sendika yönetimi, sorunlarını TBMM gündemine taşıdığı için CHP’li Kılınç’a teşekkür ettiler.

Titizlikle hazırlanan kanun teklifinde kendileri için çok önemli, yıllardır talep ettikleri çok kritik maddeler bulunduğunu ifade eden Ramazan Palak, “Sayın vekilimizle sorunlarımızı istişare ettik. Arkadaşlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik, öneri ve fikirlerimizi sayın vekilimize aktardık. İlerleyen zamanlarda tekrar toplanmak üzere karar aldık” dedi.

SORUNLARI ÇÖZMEK SİYASETİN GÖREVİ

Görüşmeden sonra açıklama yapan Yüksel Mansur Kılınç ise, özel güvenlik görevlilerini hayatın her alanında gördüklerini, hayatın içinde hep karşılaştıklarını belirterek, “Onlar görevlerini yapıyor. Ancak bazen onlara çok sert davranıyoruz. Bazen sınırları aşıp hakaretler de ediyoruz. Bazen darp da ediyoruz. Ve çözemediğimiz sorunların sorumluları olarak da özel güvenlik görevlilerini görüyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının olduğunu ise çok bilmiyoruz” dedi.

Özel güvenliğin yeni k bir alan olduğunu , yasal düzenlemelere ve güvencelere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Kılınç, “Emek veriyorlar, özel güvenlik görevlileri de emekçi. Onların da sorunları var. Bu sorunları çözmek de siyasetin görevi.” şeklinde konuştu.