CHP’den 7 kent için özel strateji
Türkiye’de erken seçimle ilgili tartışmalar sürerken; CHP’de milletvekili çıkarılmayan 7 kente ilişkin özel strateji belirlenmesi için çalışmalara başlandı.
Örgütlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, genel merkezde 7 kente ilişkin il başkanlarıyla bir araya gelerek özel bir strateji belirlenmesi için toplantı yaptı.
Toplantıya Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta ve Rize il başkanları katıldı.
Edinilen bilgiye göre Salıcı, partinin gelecek dönem 7 ilde “gerçek potansiyeline ulaşmak için” yapılması gerekenleri anlattı, il başkanlarına, “Kentlerinizde siyasi çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor” dedi.
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