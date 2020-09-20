CHP'den AKP'nin 'Saray gezili üyelik kampanyasına' yanıt

20 Eylül 2020 Pazar, 17:35

Rize Çayeli’nde AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. AKP’li teşkilat, yerel basına verilen ilanlarda yurttaşlara, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın” diye seslenmişti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Rize'nin Saray gezili üyelik kampanyasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. .

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in yaptığı açıklama şu şekilde:

“CHP Rize İl Başkanı olarak, partimize üye olacak her yurttaşımıza ömür boyu huzur, refah, bereket ve demokrasi dolu bir geleceği garanti ediyorum. Saray ziyaretine gelirsek; zaten CHP iktidarında o saray halka açılacak...”