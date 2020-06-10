CHP'den Arkaragücü'ne destek ziyareti

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:11

Ankara CHP Milletvetkilleri Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti.

Vekillerle Ankaragücü yönetimi birlikte kahvaltı yaptılar. Ardından vekiller başkent ekibinin hatıra bilet kampanyasına katıldılar.

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya'ya, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşçıer, Tekin Bingöl eşlik etti.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, alt yapıya ön veren kulüplerin ve Ankaragücü tarihsel bir camianın toplumun her kesiminden destek görmesi gerektiğini söyledi. Başkan Mert, tüm Ankara'yı başkent ekiplerine destek olmaya çağırmıştı. Hatıra biletlerinin ilgi gördüğü de öğrenildi.