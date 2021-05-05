CHP'den Bakan Gül'e yanıt

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:08

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili “Eksik varsa söyleyin, öneride bulunun” çağrısına CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den yanıt geldi.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından kurulan OHAL Komisyonu’nun yapılan başvuruların tamamını 3 yılı aşkın süredir sonuçlandıramadığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Sertel, “İnsan haklarından söz ediyorsanız; FETÖ ile uzaktan yakından bağı olmadığı halde sırf muhalif oldukları için haksız, hukuksuz şekilde işinden edilenlerin hakkını verin. İnsan Hakları Eylem Planı’na; KHK ile görevlerine son verdiğiniz, açlığa ve sefalete terk ettiğiniz, haklarını yediğiniz insanların haklarını teslim ederek başlayabilirsiniz” dedi.

SAMİMİYET ÇAĞRISI

Ülkenin dört bir yanında insan hak ve özgürlüklerine yönelik ihlallerin yaşandığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, böyle bir ortamda AKP iktidarı tarafından ortaya atılan “İnsan Hakları Eylem Planı”nın samimiyetinin sorgulanması, içinin de tam anlamıyla doldurulması gerektiğini söyledi.

Sertel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili muhalefeti kastederek ‘Eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim...’ demiş. Sayın Bakan samimiyse benim önerim; OHAL Komisyonu’nda bekleyen dosyaların bir an önce sonuçlanması için girişimde bulunmasıdır. 2017’de oluşturuldu, dosyalar en kısa sürede karara bağlanacak, kimseye haksızlık yapılmayacak denildi, bir değil, iki değil tam üç yıl geçti OHAL Komisyonu hala tüm dosyaları bitiremedi. Halen 15 binden fazla kişinin dosyası bekliyor. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bir kişi dahi haksız yere işinden edildiyse ve üç yıldır birilerinin onun dosyasını incelemesini bekliyorsa o kişinin hakkını ödeyemezsiniz! Darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerin yanı sıra muhalif görülen çok sayıda akademisyen, öğretmen, işçi, memur da KHK torbasının içine atıldı, işinden edildi. KHK ile işten çıkarıldıkları için kamuda ve hatta özel sektörde iş bulmalarının da önü kesildi. Hal böyleyken, o insanlar için bir gün dahi çok önemli iken, insanlar devlet eliyle açlığa, sefalete mahkum edilmişken, OHAL Komisyonu’nun üç yıldan fazla süredir görevini tamamlayamaması kabul edilebilir değil. Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na önerim, İnsan Hakları Eylem Planı’na başlayacaksanız haksız, hukuksuz yere işten çıkardığınız kişilerin haklarını teslim ederek başlayın. Başlayın ki vicdanınız biraz olsun rahatlasın.”