CHP'den Biden'ın açıklamasından muhalefeti sorumlu tutan AKP'ye yanıt

28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:13

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasından önce Biden ile bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Özkoç, "Biden ile o kısacık telefon görüşmesinde bir pazarlık mı söz konusuydu? Hangi pazarlık söz konusuydu? Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleriyle ilgili mi yoksa kendi siyasi ikbaliyle ilgili bir pazarlık mı söz konusu?" sorularını yöneltti.

"BÜTÜN YOLLAR ZORLANMALI"

Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin yapması gerekenler konusunda önerilerini sıralayan Özkoç, şunları belirtti:

"Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili uluslararası bir araştırma grubu kurmalı, Avrupa Adalet Divanının parlamentolarında Ermeni soykırım iddialarını tanımayı hukuki değeri olmayan siyasi adımlar olarak tanımlayan kararları ve Uluslararası Adalet Divanının yabancı ülkelerin yerel mahkemelerinde Türkiye aleyhine açılan ya da açılacak davaların geçersizliği için emsal oluşturan kararların gerekleri yapılmalı. TBMM Başkanlığı, AB üyesi olup da sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerin parlamentolarında, Avrupa Adalet Divanı hükmü uyarınca soykırımı tanıma kararlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamak için diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının internet sitelerinde, Malta yargılaması, Avrupa Adalet Divanı ve Uluslararası Adalet Divanı kararları, AİHM, Perinçek, İsveç kararları, İngilizce, Fransızca orijinalleri yanında Türkçe ve diğer dillerde de yayınlanmalı. Sözde Ermeni iddialarını tartışmayı cezalandıran ülkeler aleyhine AİHM'de dava açılması için bütün yollar zorlanmalıdır."

"ÖZÜR DİLEYEN BAŞKAN HALEN GÖREVDE"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, iktidarın, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını iç politikaya alet ederek Millet İttifakı'na saldırdığını ileri sürerek, "AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı, yabancı kişiler ve misyonların bulunduğu toplantıdaki video kaydında 'Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları, Ermeni katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık, sizler yaşamadınız. Yapanlar yanlış yapmışlar, tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum.' diyor. Nerede Erdoğan? AK Parti grup başkanvekilleri dün Genel Kurulda 'Aslanlar gibi kükrüyoruz.' diyordunuz ya, işte sizin belediye başkanınızın Ermeni iddialarıyla ilgili görüşü. Hala belediye başkanı, sesiniz çıkmıyor. Biz samimiyiz; sizse riyakarsınız, samimi değilsiniz, devleti yönetemiyorsunuz, tek düşündüğünüz koltuklarınız." ifadesine yer verdi.

"DUYDUĞUM EN KOMİK AÇIKLAMA"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özkoç, bir gazetecinin AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun "Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi." dediğini aktararak, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine, şunları belirtti:

"Bu konuyla ilgili herhalde hayatımda duyup duyabileceğim en komik açıklama budur. 20 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir siyasi partinin grup başkanvekili, 'Bu işten muhalefet sorumludur, iktidar değil.' diyor. Bunlar, ciddiye alınacak şeyler değil, çaresizliklerini gösteriyor. Ülkeyi getirdikleri ve düştükleri durumu, beceriksizliklerini, Türkiye'yi düşürdükleri itibarsızlıklarını halka açıklayamıyorlar. Şu saatten sonra Tayyip Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin yumuşak karnı, Erdoğan ve onun iktidarıdır."