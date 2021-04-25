Sosyalist partilerden 'soykırım' tepkisi: Tarihsel acılar emperyalist pazarlıklara malzeme edilemez!

25 Nisan 2021 Pazar, 18:13

ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılında yaşanan olaylar için yaptığı yazılı açıklamasında "soykırım" ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki mevcut gerginliği daha da yükselten bu çıkış sonrası sosyalist partilerden bir yanıt geldi.

Emek Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi'nden yapılan açıklamalarda, "tarihsel acıların emperyalist pazarlıkların konusu haline getirilemeyeceği" vurgulandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Devlet ve hükümet erkanının her 24 Nisan’da gözleri Amerika’ya çevirmesi, emperyalist şeflerin 1915’te Ermeniler ve Anadolu’da yaşanan acılarla ilgili ne söyleyeceğine kulak kabartması bir utançtır. Tarihsel acılar Biden ile AKP Hükümeti arasında diplomatik pazarlıkların konusu yapılamaz. Ülke olarak yapmamız gereken şey; bir asır önce Anadolu topraklarında yaşanan ve halkların yüreğinde derin yaralar açan acılarla yüzleşmektir. 106 yıldır yapılmayan budur, yapılması gereken de budur."

Akdeniz açıklamasında "Öte yandan gerek ABD emperyalizmi gerekse AB emperyalizmine üye devletler de kendi sömürgecilik ve ırkçılık tarihi ile de tamamen yüzleşmiş değildirler. Afrika’nın kırımı ve kölelik üzerinden palazlanan Belçika, Fransa, İtalya emperyalizmi buna örnektir. Yine Afrikalı kölelerin sömürüsü ve Amerikalı yerlilerin kırımı üzerinden inşa edilen ABD emperyalizmi de buna örnektir. Dolayısıyla tarihsel yüzleşmenin gerçek manada ve işçi sınıfı, halklar yararına olabilmesi için emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin yaptığı pazarlıklara prim verilmemelidir. 1915 örneğinde olduğu gibi tarihi ayakları üzerine dikmek için sorunu esas olarak işçi sınıfının ve Türkiye’de yaşayan halkların tartışması gerekmektedir. Elbette bunun olabilmesi emekçi sınıfların aydınlanması ile doğru orantılıdır. Emek Partisi’nin çalışma alanlarından biri de budur. Bu vesileyle bir kez daha ifade edelim: Türk, Kürt, Ermeni Yaşasın Halkların Kardeşliği!" ifadelerini kullandı.

"ERMENİLERDEN, TÜRKLERDEN, KÜRTLERDEN ELİNİZİ ÇEKİN"

Türkiye Komünist Hareketi'nin konu üzerine yaptığı yazılı açıklamasında da Biden'ın çıkışına "Ermeni halkının acıları üzerinden söz söyleyecek son devletin ABD emperyalizmi" olduğu belirterek tepki gösterildi.

TKH açıklamasında "106 yıl önce ülkemizde yaşanan ve Ermeni halkının tehcirine ve yıkımına dönüşen, aynı zamanda Anadolu halkları arasına düşmanlık tohumları ekilmesine neden olan sürecin emperyalist paylaşım savaşı yok sayılarak anlaşılması mümkün değildir. Eğer suçlu aranacaksa bu suçluların başına emperyalizm yazılmalıdır. Bugün Ortadoğu’da doğrudan etnik ve mezhepsel ayrımlar üzerinden yaratılan provokasyonlarla Ortadoğu halklarını birbirine düşüren emperyalizm, dün de bu topraklarda aynı taktiği uygulamış, Türkleri, Arapları, Ermenileri ve Kürtleri ayrıştırarak işgal politikasının yolunu yapmıştı. Bugün de aynısına devam etmektedir" denildi.

"Daha dün FETÖ eliyle ülkemizde darbe yapmaya teşebbüs eden ABD, bugün ‘Ermeni soykırımı’ kartıyla yeni tezgahlar peşindedir! Ermeni halkının tarihsel acısı, emperyal pazarlıklara meze edilemez! Ermeniler’den, Türkler’den ve Kürtler’den elinizi çekin!" vurgusu yapılan açıklama "106 yıl önce yaşanan büyük acının bir daha yaşanmaması için emperyalizme, sermayeye ve her türlü gerici-milliyetçi siyasetlere karşı mücadele vermek gerekir" çağrısıyla sona erdi.